Giovanni van Bronckhorst neemt Roy Makaay mee naar Rangers FC

Video-analist Yöri Bosschaart en Arno Philips, die ook tot de staf van Louis van Gaal bij Oranje behoort, vergezellen Van Bronckhorst eveneens op zijn avontuur naar Schotland. Bosschaart en Philips assisteerden Van Bronckhorst ook bij Guangzhou R&F in China.

Volledig scherm Roy Makaay (r) hier als analist aan het werk voor ESPN. © Pro Shots / Stefan Koops Van Bronckhorst zit dit weekeinde nog niet op de bank bij de halve finale van de League Cup tegen Hibernian. Een dag na die bekerwedstrijd op Hampden Park in Glasgow, waar Jermain Defoe als eindverantwoordelijke op de bank zal zitten, neemt Van Bronckhorst de touwtjes echter stevig in handen.

Voor de voormalig speler en trainer van Feyenoord hopelijk in de wetenschap dat hij dit seizoen nog de finale speelt met misschien wel aartsrivaal Celtic als tegenstander. Die andere club uit Glasgow, die in de competitie vier punten achterstand heeft op Rangers FC, moet dan wel zaterdag St. Johnstone verslaan. De Old Firm staat overigens ook al voor begin 2022 op het menu, maar dan in competitieverband.

Afwachten rond Jean-Paul van Gastel

Uiteraard stond ook Jean-Paul van Gastel op de lijst om mee te gaan naar Glasgow, maar de trainer die eerder al de rechterhand van Van Bronckhorst was bij Feyenoord en Guangzhou R&F, staat nog tot de jaarwisseling onder contract bij de laatste club. Of Van Gastel later wél aansluit in Schotland, is nog afwachten.

Van Bronckhorst zal in eerste instantie zelf de kar moeten trekken. De 106-voudig international won als speler twee landstitels in zijn eerste twee seizoenen bij Rangers. De linkspoot scoorde 22 keer in 117 duels voor Rangers, waar hij werkte onder trainer Dick Advocaat.

