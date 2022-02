Giovanni van Bronckhorst refereert aan Feyenoord-periode na ‘geweldige avond’: ‘Nooit eerder gelukt’

,,Om vier keer in een uitwedstrijd tegen Dortmund te scoren, geeft ons een goede uitgangspositie", stelde Van Bronckhorst na afloop tijdens de persconferentie. ,,Dit is een geweldige prestatie tegen een grote club in Europa, maar we zijn er nog niet. We wilden vooral een goed resultaat meenemen naar Glasgow, dat is gelukt. Maar er is nog een wedstrijd te spelen.”

Van Bronckhorst beleefde in Dortmund ook nog eens een primeur. ,,Het is best moeilijk een uitwedstrijd in Europa te winnen. Als trainer is dit volgens mij de eerste keer dat het mij is gelukt om een uitwedstrijd te winnen. Dat geeft aan hoe moeilijk het is. Met Feyenoord speelde ik in de Champions League en Europa League. Ik denk dat ik toen nooit een uitwedstrijd heb gewonnen, alleen enkele gelijke spelen.”