Gladbach wint topper van Bayern door penalty in blessuretijd

Op papier was het een topper, in de werkelijkheid ontwaakte de wedstrijd pas na een uur. Bayern kreeg veel te weinig in het Borussia Park, waar het eenrichtingsverkeer was naar het doel van Yann Sommer. In de eerste helft kwam koploper Gladbach totaal niet voor in het schouwspel. De thuisploeg creëerde slechts een kans tegenover vijftien van Bayern. Het leek alsof de rollen waren omgedraaid en de ploeg van Hansi Flick de koploper was en niet Gladbach.