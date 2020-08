Godín maakt zich op voor vijfde Europese finale in acht jaar: geen speler bereikte vaker de eindstrijd

Coronabe­smet­ting bij Liverpool op trainings­kamp in Oostenrijk

18 augustus Liverpool is sinds zaterdag op trainingskamp in de buurt van Salzburg, maar inmiddels is duidelijk dat er in Oostenrijk een speler of staflid van de Engelse kampioen besmet is met het coronavirus. De club heeft zelf nog niets naar buiten gebracht, maar Engelse media maken melding van de besmetting.