Goed nieuws voor PSG en Gerd Müller: Lewandowski vier weken aan de kant

Lewandowski mist door zijn blessure de beide confrontaties met Paris Saint-Germain in de kwartfinales van de Champions League, een herhaling van de finale van vorig seizoen. De heenwedstrijd is volgende week woensdag in de Allianz Arena in München. De return in het Parc des Princes in Parijs volgt op dinsdag 13 april al. Bayern München speelt zaterdag de topper in de Bundesliga tegen RB Leipzig. De landskampioen heeft aan kop van de ranglijst vier punten voorsprong op RB Leipzig, de club van Justin Kluivert. Bayern mist tegen Leipzig ook de geschorste verdedigers Jérôme Boateng en Alphonso Davies al.



Bayern speelt de komende weken ook nog tegen nummer zeven Union Berlin, nummer drie VfL Wolfsburg en nummer zes Bayer Leverkusen. Ook die wedstrijden moet Lewandowski allemaal aan zich voorbij laten gaan. Waarschijnlijk zal Eric Maxim Choupo-Moting de komende weken viel in de spits te zien zijn, nadat Bayern in januari besloot Joshua Zirkzee te verhuren aan de Italiaanse degradatiekandidaat Parma.

Gisteren werd al duidelijk dat Lewandowski niet mee zou kunnen doen in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Engeland op Wembley. Medische onderzoeken hebben vandaag de volledige schade aan de rechterknie aangetoond. Polen speelt morgenavond op Wembley tegen Engeland, met zes punten de koploper in de poule. De 32-jarige spits van Bayern München verkeert in topvorm. Hij maakte dit seizoen voor zijn Duitse club al 42 doelpunten in 36 duels, waarvan 35 treffers in de Bundesliga. Lewandowski hielp Polen vorige week met een doelpunt in de slotfase aan een punt bij de start van de WK-kwalificatie tegen Hongarije (3-3).

Tien dagen geleden maakte Lewandowski nog een hattrick in de eerste helft tegen VfB Stuttgart. Lewandowski kwam daarmee op 271 goals in de Bundesliga, waarmee hij Schalke-legende Klaus Fischer (268) passeerde. Lewandowski moet nog wel flink blijven scoren om Gerd Müller te achterhalen, want de iconische spits van Bayern München scoorde liefst 365 keer in de Bundesliga. Lewandowski scoorde in de Bundesliga 74 voor Borussia Dortmund (in 131 duels) en 197 voor Bayern München (in 215 duels).

Lewandowski is wel dicht in de buurt van een ander record van Gerd Müller. ‘Der Bomber’ scoorde namelijk 40 keer in het seizoen 1971/1972, een record in een Bundesliga-seizoen. Lewandowski staat nu op 35 treffers, met nog acht speelrondes te gaan. Waarschijnlijk doet Lewandowski alleen de laatste vier of drie competitieduels nog mee als zijn herstel volgens plan verloopt.

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © EPA