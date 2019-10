Götze mist door armblessure mogelijk bekertopper

Götze verrekte niet alleen wat banden in zijn pols toen hij ongelukkig viel, maar liep ook een breukje in zijn ellepijp op. Hij moest zich in Gelsenkirchen kort na rust laten vervangen. Het is onzeker of Götze tegen Gladbach kan voetballen, mogelijk speelt hij wel met bescherming om zijn gehavende arm.



Dortmund ontvangt de koploper van de Bundesliga woensdag in de tweede ronde van het toernooi om de DFB-Pokal. De geel-zwarte brigade van trainer Lucien Favre speelt zaterdag voor de competitie tegen VfL Wolfsburg, dat ook bovenin meedraait.