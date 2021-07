Goudhaantje Druijf schiet KV Mechelen in z'n eentje voorbij Royal Antwerp

Samenvatting Van den Brom ziet Racing Genk in blessure­tijd een puntje pakken

24 juli Racing Genk heeft een nederlaag in de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in de Belgische voetbalcompetitie maar net kunnen voorkomen. Het elftal van de Nederlandse trainer John van den Brom maakte voor 9000 toeschouwers in blessuretijd gelijk bij Standard Luik: 1-1.