Grealish blijft Aston Villa trouw en verlengt contract

In de wedstrijd uit de Nations League tegen Denemarken (0-0) mocht de middenvelder invallen. Bondscoach Gareth Southgate beloonde Grealish daarmee voor een sterk seizoen bij Aston Villa. De middenvelder, die al op 6-jarige leeftijd lid werd van Villa, was met acht doelpunten de clubtopscorer in de Premier League. Aston Villa wist zich net aan te handhaven, nadat het een jaar eerder was gepromoveerd.