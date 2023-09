Griekenland moet blijven hopen op misstap Oranje ondanks ruime zege op Gibraltar

Met video Sarina Wiegman draagt UE­FA-prijs op aan Spaanse voetbal­sters: ‘Het doet me pijn, als moeder van twee dochters’

Sarina Wiegman is uitgeroepen tot UEFA Women's Coach of the Year. De bondscoach van Engeland droeg deze prijs op aan de Spaanse voetbalsters, die op 20 augustus nog de WK-finale in Sydney wonnen tegen het team van Wiegman.