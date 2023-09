Griekenland moeten blijven hopen op misstap Oranje ondanks ruime zege op Gibraltar

met video Magisch moment Lionel Messi helpt Argentinië aan zege op Ecuador in eerste WK-kwalifica­tie­du­el

Argentinië is de kwalificatie voor het WK van 2026 begonnen met een 1-0 zege op Ecuador. In Estadio Monumental in Buenos Aires was één magisch moment van Lionel Messi in de tweede helft voldoende om de regerend wereldkampioen aan de winst te helpen.