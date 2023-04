Griekse topper loopt compleet uit de hand: hooligans bestormen veld en bekogelen politie

De oproerpolitie zette traangas en wapenstokken in om de hooligans van het veld te verdrijven. AEK had de topper in de Griekse kampioenspoule op het veld van Olympiakos met 3-1 gewonnen, dankzij twee doelpunten in de slotfase. De thuisclub haakte daardoor definitief af in de titelstrijd en heeft nu 9 punten minder dan AEK en Panathinaikos.