Groenen blijft koploper met Manchester United na comeback in derby tegen City

Manchester City kwam na acht minuten al op voorsprong in Leigh via Engels international Chloe Kelly, waarna Laura Coombs kort voor rust de 0-2 tegen de touwen schoot na slordig verdedigen bij Manchester United. De thuisploeg speelde in de eerste helft matig en had met nog veel meer goals achter kunnen staan, maar rechtte in de tweede helft de rug. Amerikaans international Tobin Heath schoot in de 54ste minuut hard de aansluitingstreffer binnen en Schots international Kirsty Hanson maakte in de 74ste minuut na een hoekschop van dichtbij de 2-2.



Door het gelijkspel kwam Manchester United op 17 punten na zeven duels: vijf overwinningen en twee gelijke spelen. Vorige week boekte Groenen met haar teamgenoten een knappe zege op Arsenal, dat tweede staat met 15 punten uit zes duels. Het team van Oranje-internationals Vivianne Miedema, Jill Roord en Daniëlle van de Donk speelt morgenmiddag (15.30 uur) de Londense derby tegen titelverdediger Chelsea. Die ploeg staat op de derde plaats met 13 punten na vijf duels.