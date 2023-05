Groep van AZ-fans breekt door hekken en valt familie van spelers West Ham United aan na halve finale

Voormalig Vitesse-aanvaller Openda strijdt met Messi en Mbappé om individue­le prijs in Frankrijk

Loïs Openda is een van de vijf kanshebbers voor de prijs van beste speler van dit seizoen in de Franse competitie. De 23-jarige aanvaller uit Luik staat in zijn debuutseizoen in de Ligue 1 op 19 goals na 35 wedstrijden.