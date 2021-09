Groepsfase Champions League: basisplaatsen De Vrij en Dumfries

samenvatting Matthijs de Ligt vervult hoofdrol bij Juventus: ‘Wij moeten eigenlijk alle duels winnen’

23 september Matthijs de Ligt bezorgde Juventus gisteravond een broodnodige overwinning in de Serie A. De kwakkelende topclub keek op bezoek bij Spezia tegen een 2-1 achterstand aan, maar kwam dankzij matchwinner De Ligt uiteindelijk toch met de schrik vrij: 2-3. ,,Als Juventus moeten we eigenlijk alle wedstrijden winnen”, was de eerste reactie van de Nederlander.