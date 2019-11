Grosso nieuwe trainer van Balotelli bij Brescia

Excelleren­de Eindho­venaar Kevin van Veen maakt kans op fraaie prijs

10:10 De maand oktober was ook een beetje de maand van Kevin van Veen (28). De Eindhovense spits van Scunthorpe United maakte twee doelpunten en had een groot aandeel in de 8 punten die zijn ploeg in 5 competitieduels pakte. Daarom maakt hij nu kans om speler van de maand te worden.