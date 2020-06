Guardiola benoemt leermeester tot assistent bij City

In anderhalf jaar Deze doelen heeft Peter Bosz bij Leverkusen al bereikt

18:07 Peter Bosz kan zich vanavond voor de Duitse bekerfinale plaatsen. Tegen FC Saarbrücken (vierde divisie) is zijn Bayer Leverkusen zwaar favoriet. In januari 2019 begon hij met een aantal opdrachten. Wat is er bereikt in die anderhalf jaar? Maarten Wijffels somt de bereikte doelen op.