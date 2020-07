Guardiola en Klopp eensgezind: ‘Drank speelde geen rol’

Liverpool had dit seizoen pas één keer eerder verloren en veroverde vorige week voor het eerst na dertig jaar de Engelse titel. ,,Als je je verhaal in de richting wilt sturen dat we niet gefocust waren, dan doe je dat maar", mopperde de Duitser na kritische vragen. ,,Ik vond de houding van mijn ploeg geweldig. Ze vochten met alles wat ze in zich hadden. Het heeft niets met vorige week te maken. Als er één team in de wereld is dat ons op deze manier kan afbluffen, dan is het waarschijnlijk City. We zullen ze een keer terugpakken, maar voor vanavond is het niet anders.”