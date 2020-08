Guardiola houdt hoop ondanks nieuwe dreun: ‘Ooit bereiken we de halve finale’

,,In de eerste twintig minuten hadden we moeite met het vinden van ruimte om aan te vallen’’, zegt Guardiola in gesprek met BT Sport. ,,In de tweede helft waren we er wél, had ik het gevoel dat we de betere partij waren. Je moet perfect zijn in deze competitie.’’ Dat was zijn ploeg niet. Raheem Sterling miste in de slotfase voor open doel, terwijl doelman Ederson blunderde bij de 1-3. ,,We maakten fouten in de zestien op beslissende momenten.’’