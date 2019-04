Guardiola na uitschakeling: Dit is wreed

Pochettino: Mijn spelers zijn helden

7:43 Na het gelijkspel in de groepsfase tegen PSV (2-2) dacht Mauricio Pochettino eind oktober al voorzichtig aan uitschakeling in de Champions League. Een half jaar later staat de Argentijnse trainer met Tottenham Hotspur in de halve finales. ,,Die slotfase, ongelooflijk’', aldus Pochettino na het verlies van 4-3 tegen Manchester City. ,,Mijn spelers verdienen dit, het zijn helden.’'