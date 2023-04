Guardiola vergelijkt Haaland met Messi en Ronaldo na pakken record Van Nistelrooij: ‘Hij blijft maar scoren’

Guardiola vergelijkt Haaland met Messi en Ronaldo



Pep Guardiola vindt dat Erling Haaland inmiddels vergeleken mag worden met Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. De nu 35-jarige Argentijn en 38-jarige Portugees domineerden bijna twintig jaar het Europese voetbal en schreven met hun doelpunten en gewonnen prijzen tal van records op hun naam. Volgens Guardiola is Haaland op weg om hetzelfde te doen.



,,We hebben twee geweldige decennia gehad met Messi en Cristiano, maar hij zit nu ook echt op hun niveau”, zei de Spaanse trainer over zijn Noorse doelpuntenmachine. ,,De druk die op Erling ligt, is vergelijkbaar met de druk die Messi en Cristiano hadden. Maar hij blijft maar scoren. Zijn statistieken op deze leeftijd zijn echt ongelooflijk. Erling is pas 22 jaar en hij doet nu heel opmerkelijke dingen in de zwaarste competitie ter wereld. Ik heb in andere competities gewerkt, dus ik weet dat dit zo is.”



Haaland scoorde tegen Southampton twee keer, onder meer met een halve omhaal. ,,Het is niet makkelijk om de bal zo uit de lucht te halen. Je kan je bijna niet indenken dat hij met zijn lengte hiertoe in staat is. Het was een buitengewone goal", aldus Guardiola.