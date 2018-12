Guardiola verliest, maar 'geen offday'

Volgens de Spaanse coach van City hebben ploegen van dit niveau in Engeland en in de Champions League soms maar een halve kans nodig om te scoren. ,,En dat gebeurde."



Chelsea-coach Maurizio Sarri was heel blij met de zege en vooral met de getoonde mentaliteit van zin spelers. ,,We speelden met veel overtuiging en de juiste hoeveelheid agressie. De verdediging had het in de eerste helft lastig, maar na het doelpunt en in de tweede helft begonnen we heel goed. Uiteindelijk verdienden we de overwinning. Zo moeten mijn spelers blijven doorgaan."