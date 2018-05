Guerrero na rentree: Ik heb er vertrouwen in dat het goedkomt

De aanvoerder van het Peruaanse elftal verscheen vorige week in Zwitserland bij het internationaal sporttribunaal CAS. Guerrero wil dat het CAS hem vrijpleit. Hij beweert door medicijnen positief te hebben getest. Het wereldantidopingbureau WADA is ook naar het CAS gestapt en wil de zaak juist heropenen. Volgens het antidopingbureau moet Guerrero één tot twee jaar geschorst worden. De Peruaan was in eerste instantie voor een jaar geschorst door de FIFA, maar in beroep ging daar een half jaar van af.