Gündogan keert terug bij Duitsland: ‘Hij gaat spelen’

,,Ilkay gaat spelen”, zei Löw een dag voor het duel met Estland. In vergelijking met woensdag keert doelman Manuel Neuer terug onder de lat. Hij krijgt weer de voorkeur boven Marc-André ter Stegen. Löw mist door een blessuregolf heel wat spelers. Spits Timo Werner is na griep wel weer beschikbaar. De bondscoach heeft daardoor zestien veldspelers en drie keepers tot zijn beschikking.



De Duitsers wonnen in juni in Mainz met 8-0 van Estland. ,,Maar dat betekent niet dat het nu vanzelf gaat”, zei Löw. ,,We moeten serieus en geconcentreerd voetballen.” De Duitsers hebben na vijf kwalificatieduels 12 punten, evenveel als Oranje, dat op basis van de onderlinge resultaten aan kop gaat in groep C. Het Nederlands elftal speelt zondag in Minsk tegen Wit-Rusland.