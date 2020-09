Gündogan legt lat hoog: ‘City moet minstens 100 punten halen’

Hertha zet ambities kracht bij met simpele zege bij Werder

19 september Zonder Nederlanders in de basis heeft Hertha BSC zijn ambities in de Bundesliga bij de start van het seizoen kracht bijgezet. De ploeg van Bruno Labbadia won vanmiddag overtuigend met 4-1 bij Werder Bremen. De ploeg van Davy Klaassen en Tahith Chong keek na een uur al tegen een achterstand van 3-0 aan, waarna alleen Davie Selke wat kon terugdoen in het Weserstadion. In de slotfase maakte Hertha er 4-1 van.