Haaland schittert met hattrick bij debuut Malen in Duitse beker

Donyell Malen begon op de reservebank. Hij mocht in de 66ste minuut officieel debuteren als vervanger van Steffen Tigges, die met Haaland de tweemansvoorhoede vormde. Bij Wehen had Thijmen Goppel een basisplaats. De 24-jarige aanvaller speelde eerder ook vrij anoniem bij ADO Den Haag, MVV en Roda JC.



Greuther Fürth, gepromoveerd naar de Bundesliga, blameerde zich door bij het bescheiden SV Babelsberg niet verder te komen dan 2-2 om er vervolgens op penalty’s uit te vliegen. Justin Hoogma, in het verleden in dienst van Heracles en FC Utrecht, speelde de hele wedstrijd voor Fürth maar keek bij de strafschoppenreeks toe.