Haaland trefzeker, Orsic doet Chelsea pijn en Gulasci blundert tegen Shakhtar: vind hier alle goals uit de Champions League

Xavi denkt groot met Barcelona bij start CL: ‘Waarom kunnen wij dit toernooi niet winnen?’

Barcelona-trainer Xavi is ervan overtuigd dat zijn elftal dit seizoen mee kan strijden voor de eindzege in de Champions League. Dat zei de voormalige middenvelder van de club in zijn vooruitblik op de eerste groepswedstrijd van woensdag tegen Viktoria Plzen uit Tsjechië.

6 september