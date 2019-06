Haïti naar halve finales na spektakel tegen Canada, Mexico verder na strafschoppen

In het NRG Stadium van Houston (Texas) hadden de Canadezen de eerste helft meer balbezit en kregen de meeste kansen. In de achttiende minuut zorgde Jonathan David voor de openingstreffer na een slim genomen vrije trap. Tien minuten later maakte Lucas Cavallini de 2-0.



Na die goal kwam Haïti vaker aan de bal. Dat resulteerde kort na rust in de aansluitingstreffer van Duckens Nazon, na geklungel van de Canadese keeper Milan Borjan bij een terugspeelbal. Twintig minuten voor tijd bracht Hervé Bazile Haïti op gelijke hoogte uit een penalty.



Zes minuten later was de sensatie compleet na een prachtige goal van Wilde Donald Guerrier, die een schitterende pass van Nazon oppikte.