Hakim Ziyech deelt tik uit, krijgt rood, maar mag tóch blijven staan bij nieuwe nederlaag Chelsea

met videoAan het rampseizoen van Chelsea komt maar geen einde. De ploeg van Graham Potter ging vandaag opnieuw over de knie, nu tegen stadgenoot Tottenham Hotspur (2-0). Voor Hakim Ziyech was een bizarre middag. De middenvelder uit Dronten deelde na een opstootje met Richarlison een tik uit en kreeg rood van arbiter Stuart Attwell. Maar de scheidsrechter werd vervolgens teruggefloten door de VAR, waardoor Ziyech mocht blijven staan.

Met de zege komt Tottenham op 45 punten, 12 punten minder dan koploper Arsenal. De Noord-Londense rivaal heeft bovendien een wedstrijd minder gespeeld. Chelsea, dat nog altijd maar één wedstrijd in 2023 heeft gewonnen, staat op de tiende plaats met 31 punten.

Ondanks de slechte reeks namen de bezoekers het initiatief gedurende de openingsfase. Chelsea, waar Cristian Stellini opnieuw de afwezige hoofdcoach Antonio Conte verving, wist echter amper kansen te creëren. Tottenham kwam in de eerste helft het dichtst bij een doelpunt, maar een schot van Pierre-Emile Højbjerg raakte de paal.

Volledig scherm Stuart Attwell checkt de video na rood voor Hakim Ziyech na een duw bij Richarlison. De VAR vindt het niet meer dan geel, waarna de rode kaart wordt ingetrokken. © Action Images via Reuters

Ziyech ontsnapte vlak voor rust. De oud-Ajacied kreeg rood na het uitdelen van een tik bij een opstootje, maar de scheidsrechter besloot de kaart terug te draaien na het bekijken van de beelden. De blijdschap van Chelsea bleek van korte duur, nadat Spurs-middenvelder Oliver Skipp 20 seconden na rust de score had geopend met een fraai schot van afstand, 1-0.

Tottenham, dat de Nederlander Arnaut Danjuma op de bank liet, kwam na de openingstreffer zelden in gevaar. De thuisploeg besliste vervolgens de wedstrijd tien minuten voor tijd. Een corner van Heung-min Son viel via het hoofd van Eric Dier voor de voeten van Harry Kane en de clubtopscorer werkte eenvoudig binnen, 2-0.

Koploper Arsenal maakte gisteren al geen fout. De ploeg van Mikel Arteta was op bezoek bij Leicester met 0-1 te sterk voor The Foxes. Manchester City bleef in het spoor door de uitwedstrijd bij Bournemouth met 1-4 te winnen. Na puntenverlies tegen Everton, Brentford en concurrent Manchester City had Arsenal vorige week eindelijk weer een wedstrijd gewonnen op bezoek bij Aston Villa 4-2). Toch voelden The Gunners nog steeds de hete adem van City in de nek. En ook het opstormende Manchester United mag nog niet weggestreept worden.

De cijfers van de Premier League

Genoeg reden dus voor de mannen van Arteta om op bezoek bij Leicester geen fouten te maken. En dat deden ze ook niet. In de eerste helft waren de Londenaren dominant, wat werd beloond met een doelpunt van Leandro Trossard. De Belg ramde de bal snoeihard in de kruising in de 28ste minuut, maar de VAR zette een streep door de voorsprong.

In de tweede helft begon Arsenal duidelijk met frisse energie en een stuk scherper dan de thuisploeg. In de eerste minuut na rust stuurde Trossard stuurde Gabriel Martinelli weg met een behendig steekballetje. De Braziliaan rondde het in de lange hoek vakkundig af en tekende daarmee direct voor de eindstand: 1-0. Leicester kon in eigen huis namelijk nauwelijks meer een vuist maken en had vooral moeite om een tweede treffer van Arsenal te voorkomen.

Probleemloze avond Manchester City

Manchester City hield de achterstand op Arsenal beperkt tot twee punten. Julián Álvarez zette Manchester City na een kwartier op voorsprong bij Bournemouth. De Argentijn scoorde in de rebound, nadat Erling Haaland de lat had geraakt. Na een half uur maakte de Noorse spits er zelf 2-0 van. Dat deed hij nadat Phil Foden de bal had teruggelegd.

Het betekende alweer de 27ste treffer van Haaland dit seizoen in de Premier League (in zijn 24ste wedstrijd), een clubrecord. Dat stond op naam van de Argentijn Sergio Agüero, die in de jaargang 2014-2015 al eens 26 keer scoorde in de competitie voor de club uit Manchester.

Nog voor rust zorgde Foden voor 3-0, na slecht uitverdedigen bij de tegenstander. Na de hervatting liep City verder uit door Álvarez, die doel trof met een schot dat van richting werd veranderd door Chris Mepham. De speler uit Wales kreeg het doelpunt derhalve op zijn naam. In de slotfase scoorde Jefferson Lerma nog voor de thuisclub. De Nederlandse international Nathan Aké was zoals bijna altijd dit seizoen basisspeler bij City.

Manchester United, de nummer 3 van de ranglijst, speelt zondag de finale van de League Cup tegen Newcastle United. Beide clubs hebben dit weekeinde daarom geen verplichtingen in de Premier League.

Volledig scherm Nathan Aké stelt alles in het werk om Dango Outtara tegen te houden. © REUTERS

West Ham leeft op

West Ham United behaalde in de strijd tegen degradatie een belangrijke zege. Nottingham Forest werd met liefst 4-0 verslagen. Alle treffers vielen in de laatste 20 minuten. Aanvaller Danny Ings scoorde twee keer. West Ham steeg dankzij de zege van de achttiende naar de zestiende plaats.

Leeds United deed onderin de Premier League ook goede zaken, dankzij een overwinning van 1-0 op hekkensluiter Southampton. De Spaanse verdediger Junior Firpo maakte in de 77e minuut het doelpunt voor Leeds, dat 1 punt minder heeft dan West Ham United. De Nederlander Crysencio Summerville viel na een uur spelen in bij Leeds.

Uitslagen en programma Premier League

Stand Premier League

Statistieken Premier League

