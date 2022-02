Hakim Ziyech helpt Chelsea aan winst, Mo Salah maakt zijn 150ste goal voor Liverpool

Crystal Palace kwam even daarvoor nog goed weg toen een treffer van Ziyech nog werd afgekeurd, maar vlak voor tijd moest Palace toch het hoofd buigen toen hij van dichtbij de bal langs de ingevallen doelman Jack Butland schoot. De middenvelder, die een basisplaats had, was trefzeker met een volley na een voorzet vanaf de linkerflank van Marcos Alonso.

Het was voor Ziyech zijn vierde doelpunt van het seizoen in de Premier League. Hij was voor de derde keer op rij trefzeker in een competitiewedstrijd. Vorige week kwam Chelsea niet in actie, omdat de Londense club deelnam aan het WK voor clubteams. Ten koste van Palmeiras werd de wereldtitel gepakt.

Donny van de Beek slaagde er niet in om met Everton te winnen van Southampton (2-0). Wout Weghorst won met hekkensluiter Burnley van Brighton. Weghorst tekende voor de 1-0, zijn allereerste doelpunt in de Premier League. Arsenal won met 2-1 van Brentford.

Liverpool

Sadio Mané en Mo Salah, begin deze maand nog grote concurrenten in de Afrika Cup, namen Liverpool bij de hand. Op Anfield werd een 0-1 achterstand weggepoetst en won de ploeg van aanvoerder Virgil van Dijk met 3-1 van Norwich City.

De verschillen tussen de nummers 2 en 18 van de Premier League waren niet alleen op de ranglijst terug te zien, ook op het veld waren de krachtsverhoudingen duidelijk. Toch maakte Norwich de openingstreffer. Milot Rashica, oud-speler van Vitesse, was met een van richting veranderde doelpoging trefzeker: 0-1.

Volledig scherm Mo Salah viert zijn treffer met de fans. © REUTERS

In de 64ste minuut slaagde Liverpool er eindelijk in om te scoren. Mané, begin deze maand nog de grote held van Senegal in de Afrika Cup, wist met een omhaal Angus Gunn te verschalken. Amper een paar minuten later was het die andere hoofdrolspeler in de Afrika Cup die er 2-1 van maakte. Salah speelde na een prachtige diepe bal van doelman Alisson Norwich-keeper Gunn uit, en schoot de bal goed gemikt langs twee Norwich-verdedigers die op het verkeerde been stonden.

Voor Salah was het zijn 150ste treffer in het Liverpool-shirt. Alleen Roger Hunt (226) had minder wedstrijden nodig dan Salah (233) om 150 keer in alle competities te scoren. Salah is de tiende Liverpool-speler die de grens van 150 goals is gepasseerd.

Luis Diaz, vorige maand overgekomen van FC Porto, maakte er met een mooi stiftje na een eveneens mooie pass van Jordan Henderson 3-1 van.

Door de overwinning blijft het gat met Manchester City 6 punten. De koploper komt vanavond nog in actie tegen Tottenham Hotspur.