Hakim Ziyech na twaalf jaar weg bij zaakwaarnemer: ‘Het is tijd om volledige controle te pakken’

Sarina Wiegman leert overtref­fen­de trap kennen in Engeland: ‘Ik ben ook maar gewoon een simpele Hagenees’

Vijf jaar geleden ontketende ze met haar speelsters Oranjegekte in Nederland, nu is het de bedoeling dat ze ook Engeland in eigen land de Europese titel bezorgt. Op bezoek bij Sarina Wiegman, in het walhalla van het voetbal. ,,Het is zo mooi, je krijgt gewoon zin een balletje te trappen.”

6 juli