Haller hoeft niet in quarantaine en kan er tegen PSV direct staan

In dat geval moet de kersverse winteraankoop voor vrijdag 12.00 uur ingeschreven worden bij de KNVB. Als Haller een negatieve coronatest kan overleggen, hoeft hij niet in quarantaine. Bij een transfer is er sprake van een uitnodiging en daarmee komt de nieuwe spits van Ajax in aanmerking voor de Sporting Exemption. Dat is de vrijstelling waarvoor topsporters in aanmerking komen.