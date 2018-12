Halve wereld keek naar WK voetbal, 1.12 miljard mensen zagen de finale

Van de WK-finale tussen Frankrijk en Kroatië (4-2) zagen maar liefst 1.12 miljard mensen minstens één minuut. Van dit enorme aantal mensen keken 884 miljoen mensen thuis op de ‘ouderwetse’ tv en de rest volgde het in de kroeg, restaurant of via een digitaal platform.



Het WK werd in elk land op deze aardbol uitgezonden en bereikte op die manier dus meer dan de helft van de bevolking ouder dan vier jaar.