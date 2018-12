Halverwege het voetbalseizoen: wie mag hopen en wie moet vrezen?

Na de komst van Cristiano Ronaldo was er geen Italiaan, vermoedelijk zelfs niemand in Europa, die ook maar de illusie had dat de titelstrijd in de Serie A een échte strijd zou worden. Juve is al even winterkampioen, en daar kan zelfs de dubbele speelronde de komende dagen - tot oudjaarsdag staan er nog twee op het programma - niets aan veranderen. Napoli probeert amechtig aan te kampen, maar Marek Hamsik, Dries Mertens, Lorenzo Insigne cum suis lijkt ook in het voorjaar te zwemmen in niemandsland: op forse afstand van Juve en met ruime voorsprong op de twee uit Milaan en de twee uit Rome. Voor Juve gaat het vizier na de winter volledig op de Champions League - de club van succescoach Massimiliano Allegri stuit in de achtste finales op Borussia Dortmund - die achtste titel op rij is namelijk niet meer dan een kwestie van tijd.



Onderin is het doek voor Frosinone en Chievo Verona al bijna gevallen. De derde degradant komt uit het rijtje Bologna, Udinese, SPAL, Empoli en Cagliari.



Bekijk hier de stand in de Serie A