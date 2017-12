Hamsik koestert historisch shirt Napoli

Uitgerekend in de zeventiende minuut maakte de nummer zeventien van Napoli zijn 117e treffer voor de club uit Napels. Die bleek genoeg voor de winst (0-1) én betekende ook dat Napoli het jaar 2017 afsluit als koploper van de Serie A. ,,Een bijzonder waardevol doelpunt'', zei Hamsik. ,,Ik koester dit speciale shirt, het is een prachtig aandenken.''

Napoli wil dolgraag kampioen van Italië worden, iets wat de club alleen in 1987 en 1990 lukte tijdens de gloriejaren van Maradona. ,,We zijn trots op onze prestaties, maar we hebben nog helemaal niets'', zei trainer Maurizio Sarri. ,,Winterkampioen zijn is niets waard. We zijn wel op de goede weg en moeten zo doorgaan.''