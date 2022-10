Hans Hateboer schiet Atalanta naar overwinning, negatieve hoofdrol Teun Koopmeiners

Alle uitslagen Paris Saint-Ger­main en Benfica na zeldzame doelpunten­fes­tij­nen door in Champions League

Paris Saint-Germain en Benfica hebben zich geplaatst voor de knock-out-fase van de Champions League. De steenrijke Franse ploeg was in eigen huis met 7-2 te sterk voor Maccabi Haifa, terwijl Benfica veel te sterk was voor Juventus en uiteindelijk maar met 4-3 won.

25 oktober