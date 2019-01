Harry Kane, fenomeen: pas 25 jaar en nu al 160 goals voor Spurs

Kane heeft nu alleen Jimmy Greaves (266), Bobby Smith (208) en Martin Chivers (174) nog boven zich. De Engelse aanvaller evenaarde tegen Chelsea ook een persoonlijk record. Hij scoorde in de zesde officiële wedstrijd op rij. Eerder was hem dat gelukt in 2015.



Met de Spurs is de 1,88 meter lange spits nog in de race om de landstitel. De ploeg uit Londen staat op de derde plaats, met zes punten achterstand op koploper Liverpool. Komende zondag (17.30 uur) speelt Tottenham thuis de kraker tegen het onder trainer Ole Gunnar Solskjaer opgeleefde Manchester United.



Kane is momenteel topscorer in de Premier League, samen met Pierre-Emerick Aubameyang van Arsenal. Beiden maakten veertien doelpunten. Kane ligt daarmee redelijk op het schema van zijn doelpuntenproductie van de afgelopen jaren. De vorige vier seizoenen was hij goed voor 30, 29, 25 en 21 competitiegoals.



In totaal maakte de Engels international 122 treffers in de Premier League (in 174 wedstrijden). Daarmee staat hij op 17de plaats aller tijden. En maakt hij zondag één goaltje, dan achterhaalt hij al de nummer 16, Dwight Yorke (ex-Manchester United).