Harry Kane maanden uit de roulatie door hamstringoperatie

Kane mist bij Spurs onder meer de dubbel in de Champions league tegen Red Bull Leipzig en de eventuele kwartfinales als de ploeg van José Mourinho de achtste finales overleeft. In de Premier League maakt Tottenham Hotspur een ronduit zwak seizoen door. Na 21 van de 38 duels staat de Champions League-finalist van vorig jaar zesde, zes punten achter nummer 4 Chelsea.



De verwachting is dat Kane in april weer in training gaat. Dat zou betekenen dat hij dit seizoen nog kan voetballen en kan deelnemen aan de Europese titelstrijd. Kane is aanvoerder van de Engelse nationale ploeg.