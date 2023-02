Hatayspor trekt zich terug uit Turkse competitie na aardbeving, Christian Atsu nog altijd vermist

Kane schrijft voetbalge­schie­de­nis in boeiende topper tegen Manchester City

Harry Kane schrijft geschiedenis in de Engelse competitie. Niet alleen maakt hij zijn 200e doelpunt in de Premier League, ook wordt hij daarmee de topscorer aller tijden van Tottenham Hotspur. In een boeiende topper tegen Manchester City was het enkele doelpunt van Kane genoeg voor de winst.

