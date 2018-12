Hateboer en De Roon danken hattrickheld Zapata

Al drie duels op rij stapte Atalanta met een nederlaag van het veld en dus was de ploeg van Gian Piero Gasperini weggezakt in de grijze middenmoot van de Serie A. De verschillen in de Italiaanse competitie zijn echter maar klein. Bij een overwinning zouden De Roon en co een plek of zes kunnen stijgen. Om dat te bewerkstelligen zou het laaggeklasseerde Udinese (17de) moeten worden verslagen.



Ook die ploeg had een sterk Nederlands tintje vanmiddag. Hidde ter Avest (oud-speler FC Twente), Bram Nuytinck (ex-NEC) en de in Haarlem geboren Nigeriaan William Troost-Ekong kregen een basisplaats toebedeeld. Ook de Nederlands-Duitse Robin Gosens mocht starten bij Udinese. Dat leidde echter niet tot het gewenste succes. Atalanta-spits Duvan Zapata was met drie treffers de grote man in Udine. De Colombiaanse aanvaller, die drie jaar geleden even in beeld was bij Feyenoord, scoorde zijn laatste doelpunt op aangeven van Hateboer.



Door de zege stijgt Atalanta naar plaats zeven. Udinese blijft de nummer 17 van de Serie A.