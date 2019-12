Hateboer en De Roon diep in blessuretijd langs Verona

Coach Gian Piero Gasperini begon met Hateboer in de basis. De Roon startte op de bank en kwam in de tweede helft in de ploeg. Atalanta moest twee keer terugkomen van een achterstand. Beide keren had Samuel Di Carmine de bezoekers op voorsprong gebracht. In de eerste helft zorgde Ruslan Malinovski voor de gelijkmaker.



In de tweede helft schoot Luís Muriel Atalanta op 2-2 vanaf elf meter. In de extra tijd bezorgde Djimsiti de thuisploeg alsnog de drie punten.



Verona eindigde de wedstrijd met tien spelers, omdat de Pool Pawel Dawidowicz zijn tweede gele kaart kreeg.