Hattrick Lewandowski bezorgt Bayern eerste Bundesliga-zege

Lewandowski maakte vorige week al zijn eerste twee van het seizoen (2-2 tegen Hertha BSC) en ook in het uitduel met Schalke 04 kwam de Poolse spits tot scoren. Hoewel hij eerst een kopbal nog zeer fraai gered zag worden door doelman Alexander Nübel, was het vervolgens wel raak. De Poolse spits, die op het punt staat zijn contract te verlengen, zorgde vanaf de stip voor de 0-1.



Het bleek zijn eerste van drie goals, want ook na rust stond er geen maat op de Poolse spits. Met nog twee goals maakte hij zijn hattrick compleet en trakteerde hij Bayern München op de eerste zege van het nieuwe Bundesliga-seizoen. Omdat hij zowel in de eerste als de tweede wedstrijd minstens twee goals maakte, is Lewandowski de eerste die dat voor elkaar krijgt in de eerste twee speelrondes van de Bundesliga sinds Roy Makaay in 2005.



De van FC Barcelona gehuurde Braziliaan Philippe Coutinho maakte in de tweede helft zijn debuut voor de ploeg van coach Niko Kovac. Bayern heeft met vier punten twee punten minder dan Borussia Dortmund, SC Freiburg en Bayer Leverkusen, die twee keer wonnen.