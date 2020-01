Hazard traint weer mee met Real na blessureleed

Het was een periode waarin de topaankoop, in de zomer overgekomen van Chelsea, na een aarzelend begin in Madrid net op dreef begon te raken.



Vorige week trainde Hazard voor het eerst buiten met de bal, vandaag sloot hij aan bij de ploeg die het momenteel in de Spaanse competitie goed doet. De verwachting is dat de derby tegen Atlético Madrid van zaterdag nog te vroeg komt voor de Belgische international. Aangenomen wordt dat Hazard op 9 februari in de uitwedstrijd tegen Osasuna zijn rentree maakt.