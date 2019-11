Hazard twee weken aan de kant na wilde ingreep landgenoot Meunier

Meunier zocht gisteren zijn collega na de wedstrijd (2-2) nog op, maar daarna werd Hazard uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. ,,Het baart ons zorgen. Hij heeft ook nog wat pijn. Ik vrees dat het meer is dan een lichte verstuiking. Hopelijk niets echt erg”, vertelde Zinedine Zidane, de trainer van Real Madrid.



In 2017 brak Hazard diezelfde rechterenkel op een training bij de Rode Duivels. Sindsdien zit er een plaatje in de voet, maar voor botschade was er slechts even vrees.