Heerlijke kraker op Stamford Bridge eindigt onbeslist: Liverpool met captain Virgil van Dijk niet langs Chelsea

met videoLiverpool en Chelsea hebben bij de seizoenstart in de Premier League wederom de punten verdeeld, net als bij de vorige zes ontmoetingen tussen de clubs. In een vermakelijk kraker op Stamford Bridge werd het 1-1 dankzij doelpunten van Luis Diaz en Axel Disasi.

Voor Virgil van Dijk was het zijn eerste wedstrijd in de Premier League als Liverpool-aanvoerder. Cody Gakpo startte als middenvelder, naast verse aankopen Alexis MacAllister en Dominik Szoboszlai. Een aanvallend middenveld dus, deels omdat Liverpool er - ondanks meerdere pogingen - nog niet in slaagde een nieuwe verdedigende middenvelder aan te trekken na het vertrek van onder anderen Jordan Henderson en Fabinho.

Het leverde vanaf de aftrap een dominant spelbeeld op van Liverpool, terwijl Chelsea met stapels nieuwe spelers in de basis nog wat onwennig leek. Na 17 minuten voetballen werd het sterke spel van de ploeg van Jürgen Klopp beloond met een openingstreffer. MacAllister stuurde Mohamed Salah weg met een prachtige bal. De Egyptenaar vond razendsnel Diaz, die van dichtbij de 0-1 binnen gleed. Liverpool waande zich even op rozen. Salah miste nog een vrije schotkans en zag even later een streep gaan door de 0-2, omdat de VAR buitenspel constateerde.

Maar toen werd Chelsea uit het niets wakker. In de 37ste minuut bleef debutant Axel Disasi voor het doel hangen na een matig weggewerkte hoekschop. Op aangeven van Ben Chilwell tikte de 25-jarige Fransman vervolgens de gelijkmaker langs doelman Alisson. Een paar minuten later ontplofte Stamford Bridge weer omdat Chilwell de 2-1 maakte, maar de Engelsman werd ook teruggefloten door de VAR vanwege buitenspel.

In de tweede helft zette Chelsea het goede spel door. De ploeg van Mauricio Pochettino had veel meer balbezit, zocht geduldig de kansen op en maakte de counters van Liverpool snel onschadelijk. De uitploeg kwam alleen dicht bij een treffer nadat Jackson met zijn hand bijna een eigen goal maakte. Volgens de VAR was het geen reden voor een strafschop.

De Londenaren deden in de slotfase, met invaller en debutant Ian Maatsen erbij, te weinig met het balbezit om een winnend doelpunt te forceren. Klopp trapte ook op de rem en haalde ruim voor tijd onder anderen Mohammed Salah naar de kant, die daar woedend op reageerde. Het tempo sijpelde zo uit de wedstrijd en zo kabbelde het naar een zevende gelijkspel tussen de twee clubs op een rij. Gelukkig voor het publiek werd het in tegenstelling tot de vorige vier keer geen 0-0.

Reactie Virgil van Dijk

Na afloop kwam Van Dijk voor de camera bij Viaplay en de aanvoerder toonde zich tevreden over het optreden van Liverpool. „Ik denk dat wij een heel goede wedstrijd speelden. Het was een intense wedstrijd en uiteindelijk on het beide kanten op vallen. Voor de start van het seizoen is een punt uit bij Chelsea prima.”

Liverpool is de afgelopen weken veel spelers kwijtgeraakt, maar Van Dijk raakt daar niet door in de war. „Er is heel veel gesproken over ons transferbeleid. Over transfers die we al dan niet gaan doen. We werden gelinkt met elke speler in de wereld. Iedereen die een geverifieerd profiel heeft kan zomaar een naam opwerpen. Dat wordt dan weer gehyped. Ik vertrouw op de club. Elke club wil zich versterken, dus wij ook.”

Programma Premier League

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft Afgelopen! Voor de zevende keer op rij eindigt een wedstrijd tussen Chelsea en Liverpool in een gelijkspel. Ben Chilwell wordt vervangen door Lesley Ugochukwu Gele kaart voor Alexis Mac Allister Gele kaart voor Nicolas Jackson Gele kaart voor Ibrahima Konaté Carney Chukwuemeka wordt vervangen door Ian Maatsen Raheem Sterling wordt vervangen door Mykhaylo Mudryk Luis Díaz wordt vervangen door Ben Doak Mohamed Salah wordt vervangen door Harvey Elliott Salah is woedend dat hij wordt gewisseld en laat dat op allerlei manieren merken. Reece James wordt vervangen door Malo Gusto Nog een kwartier op de klok en nog steeds hetzelfde spelbeeld: Chelsea zoekt geduldig naar kansen, waardoor het tempo uit de wedstrijd sijpelt. Komt er nog een winnaar? Gele kaart voor Trent Alexander-Arnold Diogo Jota wordt vervangen door Darwin Núñez Cody Gakpo wordt vervangen door Curtis Jones Liverpool komt steeds meer onder druk te staan. Chelsea houdt balbezit en zoekt geduldig naar een gaatje in de verdediging. Enorme kansen levert het eventjes nog niet op. Grote kansen aan beide kanten aan het begin van de tweede helft. Liverpool zag een hoekschop net naast stuiteren, terwijl Chilwell aan de andere kant van dichtbij tegen Alisson aan schiet. VAR: Penalty is geweigerd Jackson krijgt de bal tegen zijn hand, die hij op schouderhoogte bij zijn lichaam heeft. Hij stopt er een doelpoging mee, maar de VAR ziet het niet als reden voor een strafschop. Tweede helft afgetrapt Einde eerste helft VAR: GOAL is geweigerd Nee, ook deze gaat niet door! Chilwell stond nét buitenspel.

laad meer Statistieken Opstelling

