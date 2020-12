Helft van Moldavische competitie betrokken bij matchfixing

Video Blamage Wolfsber­ger voor beslissend duel met Feyenoord, Real Sociedad verliest koppositie

6 december Real Sociedad heeft in La Liga de koppositie moeten afstaan aan Atlético Madrid. De concurrent van AZ in de Europa League bleef bij middenmoter Deportivo Alavés steken op 0-0. Ook van een numerieke meerderheid, na rood bij de thuisclub in de 61ste minuut voor Rodrigo Battaglia, konden de bezoekers niet profiteren.