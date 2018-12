Helikoptercrash Leicester door technische fout

De pedalen in de cockpit stonden niet in verbinding met het rotorblad van de helikopter. Daardoor was de helikopter niet te besturen. Dat meldt de Britse overheidsorganisatie voor luchtvaartongevallen AAIB.



Bij het ongeluk kwam eigenaar Vichai Srivaddhanaprabha van Leicester City om het leven. De helikopter kwam vrijwel direct nadat het was opgestegen vanuit het King Power-stadion in de problemen en stortte neer op een parkeerplaats. Alle vijf inzittenden kwamen om in de vlammenzee.