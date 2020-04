Henderson roept collega-aanvoerders op tot actie

De middenvelder komt in actie na de oproep van de Britse Minister van Volksgezondheid aan de Premier League om een aandeel te leveren in de strijd tegen het coronavirus. Matt Hancock bekritiseerde de lucratieve Britse voetbalcompetitie donderdag; hij vond dat de voetbalmiljonairs best een steentje bij konden dragen in het ontlasten van de zorgsector. Een dag later kwam de Premier League met het plan om spelers van alle clubs te vragen 30 procent van het salaris in te leveren. Ook komt er een noodfonds om clubs in lagere divisies financieel te ondersteunen.



Jordan Henderson zocht volgens Britse media de afgelopen dagen contact met collega-aanvoerders. Zijn voorstel om ook als voetballers in actie te komen en geld in te zamelen voor werknemers in de zorg zou goed zijn ontvangen. Banken zijn al benaderd om donaties aan te nemen en de voetballers hebben contact met gezondheidsdienst NHS over de verdeling van het geld.



Henderson baalt volgens The Guardian dat zijn voorstel uitlekte voordat het fonds is opgezet. De krant meldt dat het fonds zeker uit miljoenen Britse ponden zal bestaan.



In de Premier League wordt voor onbepaalde tijd niet meer gevoetbald. Om spelers, staf en, eventueel publiek, geen risico op besmetting te laten lopen, moet efficiënt kunnen worden vastgesteld of mensen de ziekte onder de leden hebben of inmiddels immuun zijn. Vanaf komende week worden er, onder meer met financiële hulp uit de voetbalwereld, 100 duizend testen per dag uitgevoerd in Engeland, beloofde de regering van Boris Johnson.