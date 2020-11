Henderson verlaat Engelse selectie met beenblessure

Southgate lovend over Harry Kane: ‘Hij kan Rooney voorbij’

15 november Bondscoach Gareth Southgate van Engeland verwacht dat Harry Kane op termijn Wayne Rooney aflost als topscorer aller tijden. Kane staat inmiddels op 32 doelpunten in 49 interlands, Rooney is recordhouder met 53 goals, verzameld in 120 interlands.