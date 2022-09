Hertha BSC-trainer optimistisch na operatie Jean-Paul Boëtius : ‘Hij is zijn lach niet kwijtgeraakt’

Lionel Messi op dreef bij Argentinië en als hij wordt aangepakt komen zijn ploeggeno­ten in actie

Lionel Messi was met twee doelpunten en een assist de grote man bij Argentinië in de oefenwedstrijd met Honduras. In Miami werd het 3-0 in het duel dat werd gespeeld in voorbereiding op het WK in Qatar.

24 september