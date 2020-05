Hertha-coach Labbadia wil al omhoog kijken na succesreeks

Hertha is door de derde zege in vier duels naar de negende plek in de Bundeliga gestegen. De club uit Berlijn staat met 38 punten nog maar vier punten van plek zes die recht geeft op een ticket voor de Europa League. ,,Vier punten, daar is nog van alles mogelijk”, zei Labbadia.

Trainer Wagner kan vrije val van Schalke 04 maar niet breken

Trainer David Wagner krijgt Schalke 04 maar niet aan het voetballen na de coronapauze. Hij zag zijn ploeg zaterdag ook verliezen van Werder Bremen (0-1), de nummer voorlaatst van de Bundesliga. Schalke heeft nog geen punt gepakt, sinds dat de Duitse competitie weer is hervat. De club wacht al elf duels op rij op een zege en is inmiddels afgezakt naar de tiende positie van de ranglijst.



Wagner is bezig met zijn eerste seizoen als trainer van Schalke 04, dat ook grote financiële problemen kent. Hij maakte na de nederlaag tegen Bremen een aangeslagen indruk. ,,We hebben twee verschillende helften gezien”, zei hij. ,,We begonnen defensief, om weer wat stabieler te worden. Eenmaal op achterstand speelden we hoe we willen. Maar we hebben wel weer verloren. En zo veel goede kansen hebben we nu ook weer niet gekregen.”